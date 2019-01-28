最暖網紅！72歲YouTuber拍美食烹飪影片 讓孤兒吃好吃滿

2019-01-28 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕現在有很多網紅會透過拍網路影片賺點閱率、賺錢，不過印度卻有一位相當特別的YouTuber，他在影片中會一次烹煮大量的食物，然後招待孤兒享用美食。

綜合報導指出，印度一名72歲的阿公雷迪（Narayana Reddy）是YouTube頻道「阿公廚房（Grandpa Kitchen）」的創辦人，這是一個美食頻道，每週都會上傳各式的烹飪影片。然而阿公廚房與一般烹飪頻道不同處在於，雷迪一次烹煮餐點的份量就是數十人份，因為他在煮完料理後，會將這些美食分享給當地的孤兒與窮困人家。也因此，阿公廚房推出影片的尾聲，通常都是大批印度小孩開心享用美食的畫面。

阿公廚房至今已上傳超過100部的烹飪影片，從烤雞、烤羊肉、披薩、漢堡、千層麵、印度薄餅到炸春捲都有。而且阿公廚房的YouTube頻道訂閱者已經超過396萬人，每次推出影片都能吸引數十萬人次觀看。

許多網友都會在阿公廚房的影片下方留言，給雷迪阿公鼓勵，「阿公我愛你。」、「做得好。」、「看了讓人感到暖心。」也有網友表示，他每次看影片，都在等最後小孩子們吃東西的畫面。

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