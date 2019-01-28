中國經濟若持續惡化 川普前軍師班農：中共可能武力犯台

2019-01-28 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的前軍師、前白宮首席策士班農（Steve Bannon）今日首次針對台灣問題公開發表看法。班農透露，年輕時做為美國海軍軍官，曾多次隨軍艦進出台灣，他說，若中國進一步染指台灣，熱愛自由的西方國家人民會全力支持台灣，而未來5到10年，隨著中國經濟持續惡化，中共政權可能會對台灣採取軍事行動。

中國流亡富商郭文貴今日公開班農在自己家中談話的影片。郭文貴向班農提問，中國持續地威脅台灣人民，並進行「藍金黃」（藍指網路輿論、金指金錢收買、黃指美女色誘）的滲透，倘若中國共產黨有更進一步的威脅，美國是否會保護台灣，甚至出兵？

班農：曾隨美國軍艦來訪台灣多次

班農回應，自己年輕時曾是美國太平洋艦隊上的海軍軍官，早已隨著軍艦停靠過台灣多次，當時，美國和台灣就有密切的軍事合作，因此，美國人民一直深愛著台灣人民，「我認為，台灣已經受到美國人民的全力支持」。

班農表示，美國的航空母艦戰鬥群在小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）掌權時期，會盡量避開在台灣海峽、南海、馬六甲海峽活動，然而，如今美國2個航母戰鬥群在這些敏感水域的活動已經轉變為「主動介入」。

美航母戰鬥群較以往「更具挑釁」地在敏感水域巡弋

班農進一步透露，在歐巴馬時代奉行「航行自由」口號的美國航母戰鬥群，即使有航行通過相關水域，雷達、火控雷達都會關閉，但現在則不同，包含巡洋艦、潛水艇、驅逐艦在內的美國航母戰鬥群，正在以更具挑釁性的方式在這些水域巡弋。

班農強調，這些行動是針對中共政權，而不是中國老百姓。班農還說，如同毛澤東時代奴役中國人民，中共正在試圖奴役台灣和香港人民，對此，他想表達的是，「熱愛自由的西方國家人民會是你們的盟友，你們沒有被遺忘」。

另外，班農想提醒台灣，隨著中國的經濟持續下行，沒有能力解決經濟問題的中共政權，可能會以軍事行動來轉移內部壓力。班農說：「應該注意觀察入侵台灣的可能性，這將是未來5至10年內的世界熱點之一」。

班農曾被西方媒體視為川普的「大腦」，因故離開白宮後，外界普遍認為班農已喪失對川普政府的影響力。然而，根據日本《共同社》報導，身為日本首相安倍晉三外交事務特別顧問的日本眾議員河井克行，7日竟特別跟沒有任何官方職務的班農在華盛頓舉行會談交換意見，值得玩味。

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