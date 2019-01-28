人權律師被判4年半 人權觀察批：中國法治一大諷刺

2019-01-28 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師王全璋自2015年「709大抓捕」事件後，已「被消失」1298日，中國天津市第二中級人民法院今宣判，王全璋因「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年，人權觀察組織痛批，這是中國聲稱法治的一大諷刺。

據天津市第二中級人民法院官網新聞稿，28日上午，該法院依法對王全璋顛覆國家政權案一審公開宣判，認定王全璋犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年，但是審判過程完全不公開，外界無法得知王全璋是否在庭上為自己進行辯護以及上訴。

王全璋自2015年「709大抓捕」事件後，已超過1298日沒有露面，其現況令人關注。

《路透》報導，非政府國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）發表聲明痛批，此判決是對習近平聲稱支持法治的一大諷刺，去年12月26日，天津第二中級法院就本案開審，聯合國也發聲應「確保他的程序正義」，同時直言中國對他的處理方式存在「嚴重的人權問題」。

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