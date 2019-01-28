北韓聲稱發明「可食用襯衫」餓了可溶解來吃！

2019-01-28 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓時尚雜誌中介紹一款號稱「可食用」的時尚襯衫，官方聲稱若在戶外餓了，且找不到東西吃時可以拿來填飽肚子，更推薦給登山客及熱愛冒險的民眾，表示萬一遇難可以溶解充飢。

綜合外電報導，北韓領導人金正恩近期積極想扭轉形象，更由工業部服裝研究中心製造出多功能時尚襯衫，放在時尚雜誌上頭，不僅主打時尚，更有許多令人嘖嘖稱奇的功能。

據《每日郵報》報導，該雜誌中有不同功能的襯衫，有號稱可以監測人體健康狀況的襯衫，更有打著「遇水即溶」效果的襯衫，「遇水即溶」襯衫聲稱由人造絨布製成，內含蛋白質、氨基酸、果汁、鎂質、鐵質和鈣質，倘若在必要時衣服可以溶解用來充飢，因此推薦給登山客等熱愛戶外活動的人購買。

公開該雜誌內容的金日成綜合大學畢業生、來自澳洲的西格利（Alek Sigley）表示，該本時尚雜誌在當地的路邊皆可購買到，且圖中的服裝皆是經由金正恩所認可，號稱是最流行的服飾，但在現代社會中看來款式都有些過時。

西格利不只介紹北韓男子的流行服飾，更表示工業部服裝研究中心也有為北韓女子製作群套裝，不過現代人眼裡看來這些北韓引以為傲的時尚服飾，都已過時。

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