去年訪日旅客破3千萬 日本人卻因這些問題笑不出來...

2019-01-28 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕2018年訪日外國遊客突破3000萬人。全年達4.5兆日圓的觀光收入提升地方經濟，但也造成物價上漲、亂丟垃圾等問題，居民與遊客的糾紛日益增加，外國遊客與日本人因文化和生活習慣差異不斷產生摩擦，在推進觀光立國的同時，日本也面臨無法迴避的課題。

賺觀光財反剝到自己人的皮 本地觀光客不斷減少

據《產經新聞》報導，日本關西的外國遊客佔了全體4成，帶來超過1兆日圓的收入，大阪梅田藍天大廈在2008年被英媒選為「世界20大代表性建築」之一後，遊客更增長3倍，其中75％是外國人。然而，日本本地的遊客逐年減少，原因是票價不斷上漲，2015年3月僅700日圓，如今卻漲到1500日圓，許多日本人都抱怨：「價錢太高，不想去。」

被譽為「大阪的廚房」的黑門市場食材價格也正在上漲。高級品種的螃蟹的一條蟹腿竟就要價2000日圓，連外國人都開始抱怨，一名德國男性遊客說：「螃蟹跟神戶牛在市場賣數千日圓太貴了，這麼貴的話我想在餐廳裡吃。」

車禍、垃圾與噪音問題頻傳 政府與企業著手解決

除了物價上漲外，遊客增加也帶來了垃圾問題與糾紛，如京都的錦市場從去年秋天設置新告示牌，以中英日韓4種語言明訂禁止行人邊走邊吃，以防遊客亂丟垃圾，京都錦市場商店街振興組合也呼籲增加垃圾桶，各店家設置用餐區。

另外，2017年外國人在北海道的租車超過8萬車次，短短5年內就翻了5倍，但外國人駕駛租賃車的事故死亡比例也高達到本地人的4倍。因此北海道警方與地方政府合作，在新千歲機場和旅遊景點周邊的約400處「臨時停車」的標誌上加上了英文的「STOP」。

而住民宿的外國遊客常因噪音與本地人發生的糾紛也愈來愈多，日本電商樂天的子公司「樂天通信」甚至為此特地開發一款能支援多種語言的系統，監測噪音後藉由室內的平板電腦提醒住宿者「請保持安靜」。

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