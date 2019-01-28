紐埃全國哀悼！世界上最孤獨的鴨子 遭狗襲擊喪命

太平洋島國紐埃唯一一隻鴨子「特雷弗（Trevor）」，被稱為「全世界最孤獨的鴨子」，近日被狗咬死讓紐埃民眾舉國哀悼。（圖擷自Trevor the Duck-Niue臉書）

2019-01-28 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國紐埃，於2018年漂來了全國唯一一隻鴨子，由於牠沒有同伴因此被稱為「全世界最孤獨的鴨子」，居民除了幫牠取名為「特雷弗（Trevor）」之外，還替牠開設了臉書粉絲頁，孰料特雷弗近日遭狗咬死，讓紐埃民眾舉國哀悼。

據《BBC》報導，在2018年1月一場暴風雨後，特雷弗來到了紐埃，可能是飛過來的或是被吹過來的，迄今仍不清楚牠來自哪裡，也許是紐西蘭、東加或其他太平洋島嶼。

特雷弗既來之則安之，就地棲息在紐埃路邊的水坑，當地人經常餵養和照顧牠，消防員還會幫忙檢查水位適時為牠添水。居民透露，牠經常飛到住戶的草坪上，享受著大家餵給牠的豌豆、玉米和燕麥。

部分紐埃民眾要求當局找另一隻鴨子來當特雷弗的伴侶，但水坑的大小最多只適合一隻鴨子生活。不過，特雷弗還是交到了一些「朋友」，包括住在牠附近的公雞和紐埃特有鳥類等等。

然而，特雷弗的幸福時光相當短暫，本月24日特雷弗臉書粉絲頁發出協尋通知，26日則公告了鴨子的死訊，原來牠被狗攻擊後死在了灌木叢裡，不少紐埃民眾都在臉書留言哀悼。

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