傻眼！報導聾啞婆婆突能說話 中國媒體挨轟造假

2019-01-28 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國河南《漯河日報》刊登一則有關孝順媳婦的報導，不過內文中出現聾啞人士說話的情節，遭讀者抓出紕漏，更發現在紕漏消息傳出後，該媒體將報導一改再改，被民眾批是假新聞，對此《漯河日報》也發出聲明致歉。

綜合媒體報導，據微博上的截圖，該則有關孝順報導的文章名為「善良心靈綻『金花』」，文中描述一位媳婦王金花親力親為的照顧聾啞婆婆，但婆婆卻回應：「兒媳婦對我比親生女兒還要好，有這樣的好兒媳，是我前世修來的福。」

文中多有為人詬病的地方，還有「無論婆婆『說什麼』，王金花從不生氣」等不合理的地方，此文一出引起不少中國網友砲轟，有人指出，紕漏被抓出來後《漯河日報》更是將報導一改再改，一下稱婆婆為「瘖啞人」，一下則改為「聾人」，最後乾脆把不妥的字句一併刪除。

網友怒批「瘖啞人竟會說話，難道是有神蹟嗎？」、「編故事的水平太差了，還不如小朋友」，不過有網友出面緩頰，表示說不定婆婆是用微信說的。

對此《漯河日報》在25日發出道歉聲明，表示會查明原因，並按規定對相關人員進行懲處，並對王金花及其家屬致歉，也對讀者的指正表示感謝。

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