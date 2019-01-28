龍捲風襲度假勝地！10餘人死傷 315棟建築物受損

2019-01-28 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名度假勝地、土耳其安塔利亞省首都安塔利亞（Antalya）在26到27日間竟出現龍捲風，造成2人死亡、十餘人受傷，機場兩台巴士被吹倒、兩架飛機與一架直升機損害。而當局昨（27）日也警告，該地天氣可能更加惡化，不排除又有龍捲風出現的可能。

據《法新社》報導，安塔利亞省省長穆尼爾（Münir Karaloğlu）26日表示，安塔利亞省南部出現龍捲風災情，造成十多人受傷，機場兩台巴士被吹倒、兩架飛機與一架直升機損害，這是3天內第5次出現龍捲風。除此之外，當局昨日在推特警告，安塔利亞省東部又出現龍捲風，還發布了強風、洪水、雷雨等警報。

曾為安塔利亞省選出的國會議員、現任外交部長梅夫呂特（Mevlut Cavusoglu）昨日表示，安塔利亞省東部已出現2名死者；而環境及城市規劃部長庫倫（Murat Kurum）則指出，過去2天的惡劣天氣造成安塔利亞省內315棟建築物受損。

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