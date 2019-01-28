防硬脫歐釀騷亂 傳英國考慮戒嚴

2019-01-28 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著3月29日脫歐大限逐漸逼近，但英國脫歐協議仍未過關，沒有協議的「硬脫歐」風險漸增，為了避免硬脫歐導致社會動盪，傳出英國政府正在評估動用戒嚴法的可能性。

綜合媒體報導，隨著329大限逼近，傳出英國官員正在評估動用2004年訂定的《民事緊急應變法》（Civil Contingencies Act 2004），以防止硬脫歐可能發生的動盪狀態，一旦依法實施戒嚴，政府有權實施宵禁、旅遊禁令、沒收個人財產，甚至動用武力平亂。

消息人士指出，英政府以2010年冰島火山爆發引發的火山灰危機為例，評估硬脫歐可能出現的混亂情況，但他認為硬脫歐可能比火山灰危機所造成的處境艱難千倍以上，能與硬脫歐相比擬的，恐達歐洲陷入戰火等級。

對於此項傳聞，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）向英國廣播公司（BBC）指出，「它寫在法律上，但不是我們關注的焦點。」不過韓考克也語帶保留說「政府會考慮採取任何可能措施」。

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