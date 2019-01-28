涉「顛覆國家政權罪」 中國人權律師王全璋被判刑四年半

2019-01-28 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕2015年「709大抓捕」事件中被中國當局逮捕的42歲中國維權律師王全璋，至今已「被消失」1298日，中國天津市第二中級人民法院今日一審宣判，王全璋因「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。

根據天津市第二中級人民法院官網新聞稿，28日上午，該法院依法對王全璋顛覆國家政權案一審公開宣判，認定王全璋犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。

王全璋曾代理過包含大量法輪功案在內的敏感案件，2015年8月3日，王全璋在中國當局對維權律師和異議人士進行的「709大抓捕」事件中被帶走；2016年1月8日，天津市公安局宣布逮捕王全璋，指控他涉嫌顛覆國家政權，羈押於天津市第二看守所。

《BBC中文網》報導指出，王全璋在2018年底被進行不公開審理之前，已經被秘密關押3年。目前尚不知道這3年是否會被算在4年半的刑期之內。今日宣判後，《BBC中文網》嘗試聯絡王全璋的妻子李文足，尚未得到回應。

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