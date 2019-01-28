梅根遭警告「不得再自己關車門」 竟是為了...

2019-01-28 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan），9月時曾因「自己關車門」的舉動引起論戰，近日傳出梅根因此動作遭警告，王室職員透露，這無關禮儀而是關乎王室成員的安全。

綜合外媒報導，梅根因「自己關車門」的舉動讓民眾大讚親民、沒有架子，不過另一派的民眾則認為，這違反王室禮儀，王室禮節專家漢森（William Hanson）指出，該舉動並沒有違反禮儀，隨從幫忙關車門並不是為顯身分尊貴，反倒是有一套安全考量。

《福斯新聞》報導，有王室職員向媒體表示，不讓梅根自己關車門是為了保護她的安全，由於哈利及梅根在尚未結婚就曾收過恐嚇訊息，再加上日前遭極右派人士發出威脅，安全警戒提高，倘若遇襲，梅根此舉一順手將門關上，她將無法即時返回車內。

據了解，王室所使用的駕車多為自動上鎖，若改由隨從幫忙關車門，隨從能先觀察四周狀況，更有幾秒鐘的時間能將皇室成員緊急返回車內，以保護王室成員的人身安全。

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