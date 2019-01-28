打破中國南海封鎖 美軍研發射程逾1600公里超級加農砲

2019-01-28 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海和台灣周邊地區的軍事活動增加，引起美軍的警覺，近日美國陸軍表示，目前正在研發一種射程可達1000英里（約1610公里）的超級加農砲，可以部署在島嶼上，用來為海軍打開通往南海的大門。

綜合外媒報導，美國陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）近日對外透露，陸軍正在研發一種射程可達1000英里的超級加農砲，可以從遠方島嶼上攻擊在南海的軍事目標；埃斯珀指出，若美中在南海爆發衝突，南海遭中國封鎖，海軍無法進入時，陸軍可以從附近的島嶼或其他基地，使用這種超遠程火砲摧毀敵方的陸地或海上目標，瓦解區域封鎖，為美國海軍打出破口。

埃斯珀以劍與矛做比喻，跟劍比起來，矛可以從更遠的地方做攻擊，「對方被打了以後，也沒辦法還手」，陸軍正在研發的「加農炮增程系統」就是用來替地面部隊或其他軍種做開路的戰略效果。

報導指出，「加農炮增程系統」多年前就被提及，但是一直未付諸實現，不過去年10月陸軍已對外透露，擴展火砲射程將是陸軍未來極音速（hypersonic technology）武器的重點項目之一。

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