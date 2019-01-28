巴西水壩潰堤58死305人失蹤 警報再響3千居民急撤

2019-01-28 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕巴西東南部大礦州（Minas Gerais）布魯馬迪紐市中，「淡水河谷礦產公司」的水壩於25日發生潰堤，造成村莊被摧毀、多人失蹤，截至昨晚，死亡人數已攀升至58人，尚有305人失蹤，令民眾驚恐的是昨日清晨警報又再度響起，人心惶惶。

綜合外媒報導，截至昨晚8點半，共有58人死亡、305人失蹤、192人獲救，民防部門發言人高丁賀（Flávio Godinho）表示，發現一輛巴士被整台淹沒，且載有眾多罹難民眾，負責搜救的消防隊表示，每過1小時，倖存者的生還機率就會降低。

《CNN》報導，27日清晨布魯馬迪紐市又再度響起警報，由於礦場內不少水壩的水位已達危險高度，擔心其他水壩也會潰堤，因而暫停所有搜救行動，並將附近約3000多名民眾趕緊撤離。

對此消防隊發言人表示，在得知其他水壩恐有潰堤疑慮後，搜救團隊已加快搜救行動，且試圖用抽水的方式減低風險、清空大壩，布魯馬迪紐市長巴塞羅斯（Avimar de Melo Barcelos）則回應，其他水壩在抽水清空及監控下不會發生潰堤危險。

巴塞羅斯更表示，市政府已向淡水河谷礦產公司求償1億雷亞爾（約台幣8億元），以賠償水壩潰堤對市政府造成的損害，其餘單位會再祭出另外的求償金額或罰則。

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