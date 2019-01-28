中客擠爆香港上水 居民悲嘆：我們像外人

2019-01-28 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕即將過農曆春節，中國大量水貨客湧向香港補貨，大量人潮擠爆香港，尤其是水貨重鎮北區上水，幾乎成了戰場，昨天才舉行過一場抗水貨客的遊行，但是，現況依舊惡化，已在當地生活數十年的老居民更感慨，一些日用品幾乎買不到，水貨客擠爆道路、寸路難行成了常態，居民買太少還遭店員白眼，似乎成了「外人」。

香港《壹週刊》報導，現在的上水，仿如變成亂鬥的戰場，不管是港鐵站大堂、大型商場內外，或是舊市區的大街小巷，都擠滿拖著行李箱的中國客，不「但搶走了港人的生活資源，還侵佔了港人的生活空間」，當地人走到街上「真的寸步難行」。

報導指出，大街上就隨地打開行李箱整理貨品、坐在人行道路上拆包裝盒、抽菸，又隨地亂丟，滿街的普通話，讓當地居民深感「自己好像變了外人」。

在上水長大的女居民，日前帶著一對幼兒女上街，整條路都是水貨客，寸步難行，後面的人又一直叫她快一點，她只好出聲叫前面的人讓點路，但旁邊藥妝店的店員竟然開口罵她，週邊的中國人們都覺得她活該，還叫不要上街，她覺得危險、又害怕，趕快帶著兒女離開馬路。

這位女居民很難過，不知道為何上水會變成這樣？阻街有理，走人行道還要挨罵。

另位在上水住了超過半世紀的62歲居民吉叔更說，以前出面碰到的街坊，現在滿街都是水貨客，業種都變了，五金舖和文具店這些民生商舖一直關門，只有藥妝店越開越多，他曾要買個繃帶買不到，竟然只能在藥妝店買到藥水膠布頂替，而藥妝店的店員對本地人買的少量，還會歧視，讓他更難過。

在當地居民的眼裡，上水已被中國水貨客攻陷多年，環境越來越惡化，也變得越來越陌生。

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