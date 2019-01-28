狼性！上海迪士尼小熊出場不到20秒 又被強國客打趴...

2019-01-28 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海迪士尼開幕後，不斷傳出扮演人偶的工作人員「遇襲」事件，26日有民眾直擊，一名扮演小熊「雪莉玫」（ShellieMay）的工作人員，出場不到20秒，就慘遭中國遊客拉扯、打頭，導致工作人員被打到退場，疑似頭部受傷走回休息室。

有遊客在網路上PO出影片，26日有一名黑衣男子狠拉「雪莉玫」耳朵，害她差點向後摔倒，導致員工疑似頭部受傷，只好先返回休息室休息，黑衣男子卻一副無所謂的樣子，「雪莉玫」前後僅出場短短20秒就被擊退。

影片曝光後，不少人都大罵沒水準。工作人員則透露，大人偶頭套動輒7、8公斤，即使輕拍，也可能讓工作人員腦震盪，且突受外力衝擊，很可能造成頸椎受傷。

事實上，過去上海迪士尼就屢傳扮人偶的工作人員遇襲，2017年11月有扮演《奇奇與蒂蒂》中「蒂蒂」（DALE）的演員，遭到一名中國女子「助跑」用力拍頭，當場送醫急救事件。去年也曾連續發生兩次「蒂蒂」、「米奇」慘遭毒手事件，當時打米奇男子還囂張嗆，「我怎麼不能打他頭？我打他又怎麼樣」。

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