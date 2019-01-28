加拿大西安大略大學「小鹿亂撞」入宿舍 校方報警處理

2019-01-28 06:10

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華27日報導〕加拿大西安大略大學（Western Ontario University ）學生宿舍前天被一隻亂撞的小鹿破窗而入，小鹿被玻璃割傷還流血，學校必須找來野生動物保護人員以及警方處理。校方說所幸小鹿只是受到輕傷，在經過治療之後已經被放回山來生活。

由於學校在處理小鹿亂撞事件時，情況有些混亂，還因此必須關閉宿舍大廳以及電梯區，令到學生以為是發生什麼大事。

舍監後來發出電郵說明小鹿亂撞經過，才化解了學生的疑惑。

加拿大的大學校園確實經常看到小鹿出現，但是，小鹿闖進宿舍的情況並不常見，而西安大略大學對於此事的認真處理，也是令人對於校方保護動物的態度，刮目相看。

至於為何小鹿撞進宿舍的原因則是引起學生討論，學生認為，有可能是因為最近大學所在的城市London天氣寒冷，有可能住在戶外的小鹿也忍受不了低溫，而想到宿舍避寒，於是就破窗進入宿舍。

還有學生拍下一段小鹿被拉出宿舍的影片，影片中看到小鹿似乎還有些掙扎，不願離開宿舍。

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