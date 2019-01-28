美國秘密敦促各國 全面防堵華為參與5G網路部署

2019-01-28 04:45

〔中央社〕紐約時報（New York Times）報導，過去一年美國秘密敦促各國，以防堵中國華為技術公司和其他中企參與各地的5G網路部署計畫，且美國正起草行政命令禁止國內企業使用中國設備。

美國政府警告各盟邦，未來6個月至關重要，因為各國正開始為新的5G手機網路標售無線電頻譜（radio spectrum），並決定要簽下數十億美元合約以建立基礎交換系統。

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）上週抵達華盛頓參加一連串會議，其中的關鍵問題是：英國是否要冒著傷害跟北京當局關係的風險，同意美國總統川普政府所要求，禁止華為（Huawei）建造英國下一代的電腦與電話網路。

英國不是唯一感受到壓力的美國盟邦，波蘭政府官員也面臨美國施壓，希望能禁止華為打造國內5G網路。川普政府官員指出，美軍未來是否部署當地，可能取決於波蘭當局的決定。

去年春天，美國官員代表團造訪德國，他們傳達的訊息是：使用廉價中國電信設備帶來的任何經濟效益，會被北大西洋公約組織（NATO）蒙受的安全威脅所超越。

數個月來，白宮也一直在起草一份行政命令，預計未來幾週內，能夠有效禁止美國企業在關鍵電信網路上使用來自中國的設備。這項行政命令的效力範圍將遠遠超過現有法規，目前法規只禁止美國政府網路使用這類設備。

美國政府官員還表示，在中國企業製造的設備和軟體尋找「後門」（back doors）的過時程序是錯誤做法，查清特定企業主管與中國政府之間的關係也是如此。

他們認為更大的問題是，中國政府日益專制的本質、獨立企業與國家之間的界限逐漸消失，以及新的法令將賦予北京當局權力去監視或接管網絡，這些網路則由華為這樣的公司協助建立與維護。

澳洲去年禁止華為和中國電信器材公司中興通訊（ZTE）提供5G網路設備，其他國家也正苦苦思索是否要跟進，並冒著觸怒中國當局的風險。這可能會阻礙他們進入經濟不斷成長的中國市場，並剝奪他們使用更為便宜的華為產品。

英國政府官員則指出，華為早已在舊式網路投入大量資金，還雇用英國人來打造並營運這些網路。這些官員認為華為不會消失，華為將運行全球一半或更多的網路，且會以某種方式跟美國和盟邦的網路連接起來。

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