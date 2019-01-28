澳洲北部洪水破紀錄 乳牛漂到海上

2019-01-28 00:30

〔中央社〕澳洲東北部地區今天降下大雨，造成主要河流戴恩樹河（Daintree River）打破118年來的洪水紀錄，使得部分社區與外界隔絕、農民受困，還有乳牛被冲到海上。

被列入世界遺產的昆士蘭省戴恩樹河雨林24小時降雨量破300毫米，澳洲氣象局說，戴恩樹河水位上升到12.6公尺，是超過一世紀未曾見到的高度。地方當局警告，偏遠地區部分居民可能會遭洪水圍困數日。

道格拉斯港（Port Douglas）郡長里留（Julia Leu）告訴法新社，那些仍在家中的人會受困兩天，電力及電話服務都中斷。

澳洲熱帶地區居民雖已習慣重濕度季節，但最近暴雨中斷了當地渡輪航線，而這是進出部分地區的唯一方式。同時，雨勢也對農夫及牲口造成傷害。

帶電線路落入洪水中，導致一戶四口人家受困自己管理的農場。

當地報紙「每日新港報」（Newsport Daily）報導，平靜農場（Tranquility）管理人與兩名子女受困16小時後，國家緊急救難服務處（SES）直升機才有辦法把他們救出。

另有居民跑到下游海灘幫助被洪水冲走的幾隻乳牛，可見有些乳牛在海上漂浮，或在海邊鬆軟沙地上掙扎跋涉。

在國內許多地區經歷氣溫屢破紀錄的嚴酷熱浪後，澳洲氣象局表示，季風雨季情況不會很快減緩，本週據預測還將出現雷雨以及降雨。

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