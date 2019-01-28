先收中國巨款再與美國合作！斯里蘭卡這招讓他喊讚

2019-01-28 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國2017年約以台幣336億元買下斯里蘭卡漢班托塔港99年的經營權，但為反制中國在當地興建軍事基地的野心，斯里蘭卡政府從本月24日起為美軍航空母艦提供貨物轉運服務，讓美國大使相當高興。

根據印度《經濟時報》報導，美國航空母艦約翰·C·史坦尼斯號（USS John C. Stennis CVN-74）從1月24日開始，加入斯里蘭卡臨時貨物轉運計畫，有鑑於解放軍在印度洋地區活動增加，斯里蘭卡政府此舉具有象徵意義，代表官方雖然積欠中國債務，但仍然希望反制。

美國海軍航艦上的中校傑西卡·安德森（Jessica Anderson）指出，C-2灰狗式運輸機飛往斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport），接收零件、工具、個人郵件、文具品和其他物品後再飛回航母上，有利於美軍持續在海上作業，也提升斯里蘭卡在物流、商業區域的中心地位，在1月份為該國經濟貢獻2500萬斯里蘭卡盧比（約台幣420萬元）。

美國駐斯里蘭卡大使阿蓮娜．特普利茨（Alaina Teplitz）指出，斯里蘭卡當局已經表態對印太地區的願景，也把握住該國獨有的地理位置帶來的機遇，「我們很高興藉由許多互利措施來實現這樣的願景，與斯里蘭卡簽訂物流合約，得以支援經常通過印太海域的美國軍用、商用船隻」。

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