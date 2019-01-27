鶼鰈情深！澳洲夫妻結縭70載 手牽手同時離世

2019-01-27 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1對夫婦結婚70年，本月初在療養院同天自然離世，連醫生都無法判定誰先去世；這對夫婦的女兒Amanda是記者，決定記錄她父母的故事，並刊載在《每日郵報》上。

根據《每日郵報》25日報導，Amanda 92歲的父親Francis Ernest Platell（簡稱Francis）和90歲的母親Norma June Platell（簡稱Norma）在療養院住同間房，平常伸手就能碰到彼此。

Amanda透露，母親罹患阿茲海默症，3年前就被醫生宣判活不過當年耶誕節；雖然Norma後來熬過耶誕節，但失去自理能力，都依賴Francis照顧，他堅持日日親自幫老妻盥洗、餵食，直到後來Francis體力不堪負荷，才將Norma送入療養院；而之後Francis也因輕微中風和摔傷，住進療養院與妻子同住。到去年，Norma已無法說話，但她說的最後1句話是「我的丈夫」。

然而，這對老夫婦的狀況突然在本月6日急遽惡化，護理師不斷進出查看2人狀況。在晚間11時左右，Francis和Norma兩人手牽手伴著彼此，在相隔幾分鐘的時間先後去世，表情安詳。醫師無法研判誰先走的，所以最後的死亡證明上，他們倆去世時間相同。

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