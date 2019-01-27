怵目驚心！印尼水災釀68死7千人流離失所（圖輯）

2019-01-27 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度尼西亞蘇拉威西島（Sulawesi）在過去一周遭到洪水、土石流與龍捲風侵襲，當局今（27）日表示，目前至少已有68人喪生，並且有7000人被迫在緊急避難所避難。

《路透》報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在聲明中表示，有超過5000幢房屋遭大水淹沒、數十座橋樑、學校與教堂被破壞，更有數千英畝的稻田遭摧毀；另外也有47人在這場災難中受傷，救難團隊也正在尋找7名下落不明的失蹤者。

蘇托波表示，一些流離失所的受災戶已經開始重返家園，但是需要重型機具清理一層層覆蓋在道路以及房屋上的厚重泥漿；他也提到，許多受到災後精神創傷的人仍選擇留在緊急避難所，迫切需要食物、毛毯等物資以及醫療協助。

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