中客帶豬肉入境繳清20萬罰款 微博竟掀「愛台」討論

2019-01-27 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍周姓一家人26日上午搭機來台旅遊過年，因周爺爺攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃園機場，遭罰鍰20萬元，他們繳清罰款後順利入境台灣，中國微博對此竟掀起「愛台灣」討論串。

桃園機場26是上午有中國周姓家族搭乘春秋航空班機，從上海入境桃園機場，被海關執勤關員發現託運行李中夾帶200公克的豬肉乾及魚肉香腸等食品，被移請動植物防疫檢疫局新竹分局開立裁處書，處以20萬元罰鍰。

防檢局表示，周姓旅客一家祖孫三代來台旅遊過年，但因違規攜帶肉品，依照新規定，若未繳交罰鍰，將無法入境。周姓家人經過仔細思考後，以中國第三方支付的「支付寶」，轉帳給在台的租車公司，再由租車公司提領現金，依照罰單上的虛擬帳號，到台灣銀行繳交，才使得周姓一家人順利入境。

中國微博公眾帳號「地瓜熊老六」對此指出，「這一家子對台灣是真愛啊，認罰20萬，也要堅持遊台灣」，許多中國網友則認為這家人「腦子進水」、「太有錢」，但有中國網友認為「不知道現在我國豬瘟疫情很嚴重嗎？」、「麻煩你當愛國人士之前先了解了解新聞」。

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