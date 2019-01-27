生活壓力大＋無力改變社會 香港年輕人外移人數增加

2019-01-27 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港近年來移民海外的人口再度出現增長的趨勢，其中年輕人的比例明顯上升；有香港學者分析民調結果，指出與香港近年來的政治爭議有莫大關係，特別是在「占中」與「雨傘革命」後氣氛持續低迷，再加上對社會現狀不滿與生活壓太大，都是原因之一。

綜合媒體報導，根據香港保安局公布的移民數據，從2014年開始，移民國外的人數持續增高，2016年比2014年增加約一成，而香港人選擇移民的國家主要為美國、澳洲與加拿大，其中移民美國的香港人在2014年有2200人，到2016年已增加至2800人；加拿大政府的數據也指出，申請加拿大移民的香港人，在2014年至2017年有大幅度的增長，歷年分別增加54.79%和30%，到2017年的申請人數已達1561人。

《德國之聲》報導，香港理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華表示，香港在1997年回歸前，共發生2次大型的移民潮，分別是從80年代中期中英談判的第一次，再接著就是1989年的中國六四事件後至1990年代中期；之後香港回歸中國後10餘年，香港的移民數量才開始消褪，不過近幾年來，香港的外移人口又再度成長，雖然目前這波外移潮的數量並不是很大，但過去申請移民的幾乎都是30至40歲的中年人，現今年輕人移民的數量卻有上升的趨勢，甚至不少年輕人在大學期間就在存錢，準備申請移民到台灣、美國與加拿大等傳統移民目的地。

鍾劍華認為，這現象與香港近年來的政治爭議有莫大的關係，特別是「雨傘革命」後，社會的政治氣氛低迷，許多年輕人對社會現狀非常不滿，但又無力改變，再加上在香港的生活壓力太大，生活成本太高，「既然留在香港沒什麼作為，不如移民到其他地方。」；鍾劍華說，他的大兒子在2018年底從美國的研究所畢業，就打算不回香港，選擇留在美國生活，當時兒子的理由是「香港已經沒有希望了」，他只好尊重兒子的選擇。

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