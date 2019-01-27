男子壓力大欲跳樓輕生 竟先將無辜女童扔下樓當墊背

2019-01-27 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東1處商場26日發生墜樓案，1名中年男子有輕生念頭，眼見1名不認識的女童路過，竟抱起對方將她丟下樓，隨後自己才跳下。所幸事後2人均無生命危險，但涉案男子因故意殺人罪，目前遭警方拘留。

綜合媒體報導，南海警方表示，事發於廣東佛山市南海桂城鵬瑞利廣場，36歲的李姓男子聲稱經濟壓力很大，26日11時在商場3樓徘徊，想跳樓自殺。中午12時目擊1名陌生小女孩從廁所出來，無故將女童抱起從3樓往下扔，扔完後李男也一躍而下，掉到1樓。

李男墜樓後，砸中1樓的手機專櫃，玻璃受外力衝擊而粉碎。2人送醫後已無大礙，無辜小女孩頭部、臀部擦傷，留院治療觀察；至於李男多處骨折，涉嫌故意殺人罪遭到拘留。

中國網友對李男的行為相當氣憤，批評「這種人不該救」、「自己死也就算了還拉上別人」、「趕緊槍斃別留著過年」。

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