鐵桿兄弟？中國專家：中國與委內瑞拉存有矛盾

2019-01-27 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉陷入分裂危機，其中，中國一向被視為是委國的「鐵桿兄弟」，在國際場合中往往都聲援委國現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），不過亦有分析認為，兩國其實檯面下有若干矛盾，中國的石油「幾乎被委國所綁架」，挺委立場未必如外界想像般堅定。

在新加坡《聯合早報》刊載的分析文中，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，目前最挺馬杜羅的就是中國及俄羅斯，其實兩者的盤算不同。

時殷弘表示，俄羅斯的支持，乃是出於意識形態，也就是支持美國後花園的反美勢力；另一方面，中國把「實用主義」看得比意識形態重要得多，由於委內瑞拉馬杜羅及前任查維茲（Hugo Chavez）政府皆無能，導致經濟崩潰，使中國在委國的大量投資付之東流，早已心生不滿，若大局底定之時，中國有可能會轉而承認瓜伊多（Juan Guaido）政府。

「清華卡內基全球政策中心」的學者陳懋修（Matt Ferchen）則分析，由於委內瑞拉政府的無能，無法正常利用石油資源及發展經濟，因此無法向國際借貸，中國因此成了主要的對委放貸國家，並且以「石油換貸款」，因此若委國連石油的產出都有問題時，中國得面臨巨大的政經風險。

因此綜述來看，中國對委內瑞拉的支持並沒有這麼「鐵」，另一方面，俄羅斯也是天高皇帝遠，馬杜羅政府四面楚歌的情況恐怕只會加劇。

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