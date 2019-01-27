美國與塔利班結束6天談判 有望終結長達17年阿富汗戰爭

2019-01-27 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國與控制阿富汗西南部的塔利班政權為結束長達17年的阿富汗戰爭，雙方的談判代表日前在卡達進行為期6天的談判，並在1月26日結束談判，據稱雙方談判進度良好，雖未敲定任何條約，但有望達成停火並促使美軍從阿富汗撤軍；有外媒指出，若是一切都按照計畫進行，美國與塔利班可能在1月28日宣布美軍撤退的消息。

綜合外媒報導，美國駐阿富汗特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）在1月21日與塔利班代表在卡達首都杜哈（Doha）進行為期6天的談判，雙方在1月26日結束談判後，雙方都對這次談判相當樂觀，會中許多重大的爭議也都取得共識；美方代表哈里札德在會後指出，雖然未與塔利班敲定任何協議，但他對這項和談表達信心，並指稱很快就會舉行進一步談判，他在推文強調「在此間的會談較以往更富有成效；我們針對重大議題獲致顯著進展。」而哈里札德也表示，會談結束後，會飛返阿富汗討論這次的和談成果。

而塔利班會後也發聲明指出，這一輪的判著重在討論美軍從阿富汗撤退與其他的「關鍵問題」，雙方也同意未來繼續類似的談判會談，以便找到解決阿富汗衝突的適當方案；雖然塔利班在聲明中否認同意停火和將與阿富汗政府談判的臆測，但有位匿名的塔利班高層向《法新社》透露，美國已經接受塔利班方提出的許多要求，雙方也在關鍵問題上達成一致，但仍有些問題正在討論中。

這位匿名的塔利班高層指出，到目前為止已經取得了很大的進展，雙方也正在努力在其他爭議上取得共識，其中包括阿富汗政府；另外也有塔利班的消息人士表示，雙方達成共識的問題即是「實現停火」與「美軍從阿富汗撤退」，而這兩點的一致也使雙方的談判獲得突破性的發展；不過美國同意撤軍的交換條件，即塔利班必須切斷其他國際恐怖組織之間的聯繫，同時也不能讓阿富汗成為恐攻跳板，對美國與其他國家造成威脅。

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