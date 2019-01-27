世界最高雕像逼走300隻鱷魚 印度政府挨轟

2019-01-27 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕世界最高的雕像、182公尺的「團結雕像」去年10月底在印度古吉拉特邦（Gujarat）揭幕後，當地政府為打造水上機場吸引遊客到訪，附近約300隻鱷魚將被迫搬家，該計畫已遭動保組織痛批。

《BBC》報導，這座為紀念印度獨立英雄巴特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）的雕像，距離古吉拉特邦第一大城艾哈邁達巴德（Ahmedabad）約200公里，已成為印度熱門景點，但因附近沒有火車站，大多數遊客是搭乘公車前往一睹「團結雕像」。

為接納大量遊客到訪，當地政府決定將旁邊的水域改建成水上機場。地方官員砂胡（Anuradha Sahu）表示，這是邦政府的指示，「出於安全原因，因為遊客大量增加」。

為了打造新機場，棲息在附近水域的約300隻鱷魚將被誘入金屬籠子內被迫搬家，送至古吉拉特邦西部的其他地區。目前已有約十幾隻鱷魚被打撈起，以小卡車運送到他地。

保育組織社區科學中心主任賈瓦利（Jitendra Gavali）說，移走鱷魚的做法影響生態和威脅鱷魚的性命，違反印度的野生動物保育條例。他指出，政府還沒有想到要在哪安置這些鱷魚。

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