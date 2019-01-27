巴西水壩潰堤已40死300失蹤 官方重罰釀禍礦場

2019-01-27 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕巴西淡水河谷礦產公司的水壩潰決，造成米納斯吉拉斯州嚴重水災，目前死亡人數已攀升至40人、另有約300人失蹤。當地環保單位今（27）日已對礦產公司開罰6650萬美元（約新台幣20億4500萬元）罰款，預計還有其他主管單位會祭出罰則。

綜合外媒報導，淡水河谷公司的礦渣水壩在25日突然潰決，造成嚴重災情。目前媒體估計死亡人數已有40人，另有250至300人失蹤，不過官方仍未統計明確數字；目前救難隊員正努力在當地搜救，不過因當地雨勢影響直升機救援，加上事發地點偏遠，增加搜救難度，以及不少受難者被埋在厚厚的土石中，預計死亡人數還會繼續攀升。

《中央社》指出，淡水河谷公司為全世界數一數二的礦業公司，災害傳出後，紐約股市交易價立即重挫8％，目前除了州政府已重罰該公司6650萬美元（約新台幣20億4500萬元），並凍結其銀行帳戶2.65億（約新台幣80億元）美元，作為未來受害者的賠償金。多位分析家也透露，其他相關主管單位在評估後，可能也會再另行開罰。

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