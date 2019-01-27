加拿大駐北京大使失言遭撤職 中官媒：愈描愈黑

2019-01-27 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕面對加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日因「失言」風波宣布辭退駐中大使麥家廉（John McCallum），使加拿大和中國關係再陷入僵局。對此，中國官媒《環球時報》今發表社論指出，現在加拿大敏感得像驚弓之鳥，讓該國拘捕華為孟晚舟事件背後的政治因素愈描愈黑。

麥家廉近日因一再對孟晚舟案下指導棋，除指孟晚舟有很大勝算，可以避免被引渡美國，甚至提醒美國，若撤回引渡孟晚舟的要求「就很好了」，遭批評干預司法並被總理杜魯道公開宣佈撤職。

儘管加國前外交官、現任布魯克大學副教授柏頓（Charles Burton）認為，杜魯道做出此決定別無選擇，但《環球時報》社論今卻認為，此舉正是進一步推升麥家廉說真話導致的風波，並讓加拿大拘捕孟晚舟事件背後的政治因素愈描愈黑。

《環球時報》社論指稱，麥家廉曾任職於加國內閣，「說了真話」，加拿大有些人心知肚明。他之所以受到圍攻並且最終被炒魷魚，關鍵還是他的話在當下的加拿大「政治不正確」。

而面對加中當前關係逐漸惡化，這篇社論也指出，加拿大現在敏感得像一隻驚弓之鳥，駐華大使發表幾句言論，按說根本影響不了法院判決，但加很多政客和媒體人的反應就好像麥家廉已被自我否定大大降低了影響力的發言是洪水猛獸，真能沖毀什麼、改變什麼一樣，「唯一的原因大概就是心裡有愧」。

另一方面，針對加拿大不少評論此前也認為，加國當前可說是孟晚舟案在美中間角力的犧牲品。《環球時報》也在社論中強調，若此案僅僅涉及法律，何來夾在中間之說，主要就是因其從一開始就滲透進大量地緣政治，但部份加拿大人就是害怕捅破這層窗紙。

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