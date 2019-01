警告學生不要大聲說中文 美教授涉歧視被炒魷魚

2019-01-27 20:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國杜克大學生物統計系的助理教授尼利(Megan Neely)日前向全系學生發信,電子郵件的內容提醒學生不要大聲說中文,否則會影響日後的職業發展,由於涉嫌歧視,這封信引發軒然大波。目前校方出面致歉,也表示已要求尼利辭職。

綜合媒體報導,尼利25日發電子郵件給所有生物統計系的學生,信中稱,2名大學教職員向她抱怨,有2名中國學生在教學區大聲說中文,因此想查出學生的名字,以便日後拒絕他們的實習或教學項目申請。

尼利還指出,他們感到很失望,這些國際學生不利用機會好好提升英文能力,還很沒禮貌地、用不是大家都聽得懂的語言交流,希望學生們留意說中文可能帶來的後果。

尼利的信引起學生們強烈反彈,且有學生發現,尼利去年也發表過這種涉及種族歧視的言論,因此要求校方獨立、全面的調查「尼利事件」。該系所屬的醫學院院長克羅曼(Mary E. Klotman)事後發出聲明,強調不限制學生們使用的語言,更不會因此影響學生的前途;目前尼利已被辭退,之後會安排尼利和3名中國學生代表討論該事件。

@DukeU Shame on you. This professor should be fired. FIRE MEGAN NEELY. This racist shouldn't be allowed near any students. Why is she still employed @DukeU pic.twitter.com/0JR1LVzmG3

#FireDukeMeganNeely in 2019, I cannot believe there is still someone who can still be so RACIST! Her conducts against her MINORITY ethnicity students are just BLUNTLY DISGUSTING and WRONG! YET she is still a Duke assist professor. @DukeU, have some conciseness! FIRE Megan Neely! pic.twitter.com/QXj2M3Sx7o