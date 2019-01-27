少女遭燙菸頭逼拍「自慰」影片 3名嫌犯卻全判無罪

2019-01-27 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名少女日前遭3名友人逼拍「自慰」影片，更被以暴力毆打。法官24日判決，認為影片中少女與眾人一同嬉笑，且多次有機會離開卻不離開，甚至拒絕報警，不合情理，故判3人無罪。

綜合媒體報導，香港一名17歲少女，與19歲蘇姓女子、22歲男子吳嘉豐及28歲馮忠偉，前年於尖沙嘴皇悅酒店開房為馮男慶生，玩到隔夜凌晨，蘇女忽然對少女呼巴掌，並用暴力恐嚇她拍攝「自慰」影片作為馮男的生日影片，馮男及吳男於一旁吆喝助陣，少女因此拍下19秒的「自慰」影片。

之後，少女再與此3名友人多次一同去酒店開房遊玩，少女遭此3人以菸蒂燙手、手機毆打鼻樑、木衣架打大腿，最後甚至將少女的出浴照及「自慰」影片流出，家人察覺事態嚴重決定報警。

法官24日判決，表示影片中，少女對話自然，絲毫沒有不情願，且現場充滿笑聲，與年輕人玩耍無異。此外，也發現少女身上的傷痕，皆是自殘所留下，對此，法官認為少女口供不合情理，故裁定3名被告無罪。

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