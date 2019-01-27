胳臂往外彎!加國駐中大使為華為說項被炒魷魚

2019-01-27 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）一再對華為財務長孟晚舟案為北京說項，有胳臂往外彎之嫌，遭到加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣佈撤職。加國輿論普遍認為，杜魯道別無選擇。

杜魯道26日發表聲明稱，「我昨晚要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使職務」，此案立即生效。雖然杜魯道沒有提到任何開除麥家廉的理由，但麥家廉22日以來兩度公開評論華為孟晚舟案、毫不避諱地強化該案背後可能的政治干預運作色彩後，加國朝野即充斥要求他下台的聲浪。

加國前外交官、現任布魯克大學副教授柏頓（Charles Burton）向《環球郵報》（Globe and Mail）表示，就他記憶所及，加拿大總理將大使公開免職，「史無前例」，但杜魯道「別無選擇」。

柏頓說：「麥家廉不明白他思慮欠周的公開說詞，對加拿大利益造成的損害。他的評論等於是在告訴中國當局，任意拘留加人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）、改判販毒者謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，是對加拿大有效的外交施壓作法。」

柏頓指出：「麥家廉對中國語言缺乏了解、對中國政經制度與加拿大民主制度不相容缺乏認知，他不願遵守符合大使角色的外交節度，都讓杜魯道別無選擇，只能請他下台。」

最先公開要求杜魯道開除麥家廉的保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer），在推特發文表示，這個決定來得太遲，早該在幾天前就做出才對。他指責杜魯道在此事件的決策「太過軟弱」，不僅損害加國聲譽，也讓人質疑加國處理此重大議題的能力，對加國人在中國的遭遇造成影響。

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