日本10歲女童遭狠父虐死 生前多次哭喊：媽媽我好怕

2019-01-27 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本網友悲痛！千葉縣野田市10歲女童栗原心愛，24日上午疑似遭41歲的父親栗原勇一郎虐死，狠父被捕後聲稱當時是為了管教女兒的生活態度。警方針對附近鄰居訪查發現，心愛過去曾多次哭喊「媽媽，我好怕」，前年她也曾接受家暴安置，孰料最後仍歸還給父母，只要有人在這當中伸出援手，女童也許不會喪命。

據《讀賣新聞》報導，警方調查指出，栗原勇一郎於24日上午10時至11時20分許，在自家浴室對著栗原心愛淋冷水，發現女兒倒下便慌忙打電話求救，急救人員到場後心愛已無生命跡象。

然而，栗原心愛死因並不單純，她的頸部疑似有絞首的痕跡，身上也有多處瘀傷，警方因此以傷害罪嫌將栗原勇一郎逮捕。住在附近的家庭主婦和上班族都透露，過去曾多次聽到「媽媽，我好怕」的哭喊，通常還會有男性喝斥「有夠吵」。主婦說，最近總是聽到男子聲音和哭泣聲一起傳來。

栗原心愛曾在2017年11月，在小學的家暴調查問卷上寫著「我被爸爸虐待」，學校聯絡兒童保護單位後，心愛一度接受安置，但過沒多久又由父母領回，並在2018年1月轉到新學校。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/