旅日遊客注意！日本流感大爆發 患者已達213萬人

2019-01-27 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕時值深冬，流感於日本正大流行！直至20日為止，日本的流感患者估計已達213萬人，47個都道府縣均已發布流感警報。厚生勞動省表示，未來患者數量有可能繼續增加，請所有人務必保持勤洗手的好習慣，並攜帶口罩避免被感染。

據《NHK》報導，日本全國所有醫療機構於14至20日之間，平均接獲53.91例流感病例，比上一週增加15人，達1999年統計以來史上第二高峰，只略低於去年2月的54.33人。根據估計，全國流感患者比上一週增加約50萬人，總計約213萬人。

而各都道府縣每一醫療機構的平均流感患者數，最高為愛知縣81.86人，緊接依序為埼玉縣70.03人、靜岡縣69.42人、茨城縣68.05人、福岡縣67.18人。而抽檢出的病毒以A型流感H1N1為大宗，佔全體病例6成。

厚生勞動省指出，未來患者數量有可能繼續增加，請所有人務必保持勤洗手的好習慣，並攜帶口罩避免被感染，若是發燒或身體突感不適，請避免外出、在家休息，並儘速到醫院接受篩檢。

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