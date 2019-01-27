可惡！中國政府關押新疆人 疑注射藥物強迫失憶

2019-01-27 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫害新疆維吾爾、哈薩克人，被外媒目擊官方將他們押解至集中營「再教育」，當局稱此舉是防範恐怖主義，但近期內獲釋的新疆民眾疑似被中方注射藥物，導致記憶力喪失，被網友砲轟是「鬼國」。

根據《自由亞洲電台》報導，在新疆被中國政府關進集中營的部分群眾，近期內獲釋並回到故鄉與家人團圓，但這些家屬們察覺他們在集中營內，疑似被中方施打不明藥物，導致他們重獲自由後精神狀況大打折扣，甚至發生失憶、認不出自己家人的情形。

報導指出，當中1名哈薩克民眾獲釋後回到哈薩克阿拉木圖，就不斷發生失意的狀況，卻又遭人襲擊再次施打不明藥物，讓他的記憶力每下愈況，雖然重回家鄉但卻讓家屬倍感憂愁。

網友們知悉中國官方疑似使用如此殘暴手段，鎮壓境內的哈薩克、維吾爾民眾，均感到相當憤怒，紛紛留言指出「匪國，鬼國，魔畜國」、「垃圾桂支」、「一談到東突， 10多億漢人都會變成五毛」、「什麼正義，民主，人性，都仍到垃圾桶」。

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