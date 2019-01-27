取羊毛血腥影片曝光 不少山羊痛苦慘叫更遭斷頸

2019-01-27 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕你有想過身上穿的保暖羊毛衣是怎麼來的嗎？善待動物組織（PETA）在Youtube公布一則製作影片，殘忍、血腥程度讓人難以想像。

綜合媒體報導，該則影片中可見，多名工人粗魯地將安哥拉山羊身上的「馬海毛」（Mohair）取下，不但強抓山羊角及後腿，不少山羊經暴力對待後喪命，許多山羊身上更是遍體麟傷，身體被劃開、甚至還有慘遭斷頸。

《ETtoday》報導，善待動物組織表示，由於山羊身上常沾有排泄物，為取得乾淨的羊毛，不肖業者會把山羊扔進充滿有毒藥劑的水池中，而經業者暴力對待、取下羊毛的山羊們，因已經無利用價值，常被隨意丟棄在戶外自生自滅。

更有工廠工人透露，曾有一個周末便死了4萬隻山羊的殘忍行徑，長達4分多鐘的影片，畫面讓人不忍直視，該影片引起不少網友撻伐，表示「這令人心碎」、「牠們的尖叫聲聽得我都覺得好痛苦」、「政府怎麼會坐視不管！」。

據了解，安哥拉山羊身上的「馬海毛」，因質地柔軟輕盈，被視為世界上高級動物紡織纖維原料之一，故常被用來製作成衣物、圍巾等用品，馬海得名於土耳其語，意為「最好的毛」。善待動物組織更呼籲，消費者在購買商品前務必查閱衣物成分，別購買「馬海毛」的衣物，才能防止殘忍虐殺動物行為。

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