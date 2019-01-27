年增5千萬噸！電子垃圾高速增長 總價值可敵1國GDP...

2019-01-27 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕電子垃圾是指被廢棄不再使用的電器或電子設備，專家指出，全球電子垃圾的總重量，已經超過全球有史以來製造的所有民航機，總價值甚至可達整個國家的GDP，但對地球環境的威脅也日益漸增，將直接衝擊開發中國家人民的生活。

據《法新社》報導，許多被丟棄的手機、電腦與家電製品堆積如山，而且每年都會多出5000萬噸，價值達625億美元（約新台幣1.91兆元），因為內容含有非常貴重的稀土金屬，但回收率卻僅20%，有數百噸的電子垃圾直接被埋在地底下，或是被和廢鐵一同回收。

在世界經濟論壇（WEF）的達佛斯論壇中，聯合國（UN）與世界企業永續發展委員會也開始共同疾呼，全球必須得展開行動，以處理這些高速增加的電子垃圾。聯合國大學的電子垃圾專家庫赫（Ruediger Kuehr）表示，若不改變現況，到了2050年每年將製造1.2萬噸的電子垃圾，在不久的將來，電子垃圾將直接衝擊開發中國家許多人的生活。

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