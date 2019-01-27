鼻酸！5歲童天天抱母棺材睡：「媽媽為何不醒來？」

2019-01-27 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕鼻酸！菲律賓一名女子凱兒因難產過世，留下5歲兒子凱恩和剛出生的小兒子西里爾，年紀還小的凱恩還不懂死亡，認為躺在棺材裡的媽媽總有一天會醒來，除了天天守在棺木旁睡覺，還天真問「為什麼媽媽不能再陪我睡覺了呢？」

根據《Tribun Pekanbaru》網站報導，凱兒（Kaye Angeles Naelgas-Castro）在生產小兒子西里爾（Cyril Khayzer Castro ）時，不幸難產過世，其5歲兒子凱恩（Khayne Kheian Naelgas Castro）至今仍不知情，每天都靜靜守在棺材旁，並陪在棺材旁邊睡覺，只希望媽媽早點醒來陪他。

2個小朋友目前由凱恩的奶奶照顧，凱恩奶奶表示，凱恩曾問她「為什麼媽媽不能再陪我睡覺了呢？」當時她忍不住大哭，「你覺得我應該如何和這樣一個孩子解釋一切？」

凱恩奶奶把凱恩守在棺材旁的照片上傳臉書，引起不少人關注，有人為他們一家打氣，也有人表示願意提供援助，凱恩奶奶則說，「願上帝祝福每個人，也請各位繼續為剛出生不久的西里爾禱告，希望他能在來到我們身邊後，一路安穩健康的成長。」

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