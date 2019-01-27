上海夜生活 開日薪4.5萬徵牛郎

2019-01-27 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市知名牛郎店「白馬會所」，因一名28歲牛郎被富婆贈百萬生日禮而爆紅，奢靡夜生活被網路大加流傳，微博上傳出疑似白馬會所徵牛郎，日薪高達1萬人民幣（下同，約4.5萬台幣），小費「上不封頂」。

綜合媒體報導，剛剛爆出牛郎百萬生日禮的上海白馬會所，位於上海靜安區，目前傳聞已被上海警方抄掉，處於關門情況，且其官方微博也大量刪帖，不過，據傳，要能到白馬會所當牛郎，至少要身高1.8米以上，而且要外形俊美、有型、陽光。

而從疑似白馬會所官網的介紹，其原名叫「完美空間」，在去年10月曾有「招聘男模」廣告，上列對男模要求，身高180cm以上，「五官要特別帥」，「穿著時尚有品位（味）」，每一班日薪1000至10000元（約4500元至4.5萬台幣）不等，小費更「上不封頂」，每日結算；而在已曝光的訊息中，流傳不少牛郎月收入8萬（約36萬台幣）以上。

這則廣告上另有最低消費的價目表，小房間（6至8人）最低消費是3770元（約1.7萬台幣）；大房間（8至10人）最低消費是7700元（約3.5萬台幣）；VIP大房間最低消費是15700元（約7萬台幣）。

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