技術比人類好！英機場測試超神「代客泊車」機器人

2019-01-27 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕連假機場塞爆，在機場找停車位是許多英國人的惡夢，最近英國蓋特威克機場（Gatwick airport）正在測試一款代客停車機器人，民眾只要用網路預約，到機場就可省下排隊等車位時間，目前這項計畫預計在8月開始測試。

綜合外媒報導，一家法國公司「Stanley Robotics」最近推出停車機器人，幫民眾把車子精準停到停車格內，不需要交出鑰匙，機器人也能確保不會刮傷或把車子停歪。

報導指出，民眾出國前只要上網輸入時間，就能預約停車機器人，到機場掃QRCODE後，就可以放心全權交給機器人處理，回國後機器人也會事先把車子開出來，此做法大概可以為機場停車場省下約50%的停車空間。

這項計畫過去已在法國巴黎、里昂等地的機場測試成功，此次則選在英國第二大機場蓋特威克機場測試。「Stanley Robotics」創辦人伊瓦諾（Stéphane Evanno）表示，去年在巴黎戴高樂機場進行為期5個月的測試，當時旅客反應非常好，有些客戶甚至不知道代客停車是由機器人獨立作業。

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