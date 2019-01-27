孟晚舟：華為影響力 已深入全球前百大學

2019-01-27 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為創辦人任正非女兒、華為財務長孟晚舟上月在加拿大被捕，他日前投書日本《日經新聞》，內文強調華為從未想過，從合作夥伴獲取各種專利或研究成果，並透露華為影響力已經深入全球前百大大學。

根據孟晚舟投書《日經》內容，她為華為在世界各地大學提供資金進行辯護，華為透過一項「華為創新研究計畫（HIRP）」，為創新研究提供資金，有與全球前100的大學和30多個國家的國家級研究機構的學者緊密合作。

她強調，由「華為創新研究計畫」支持的專案數已超過1200個，許多都已經成功實現商業化，例如與德國慕尼黑大學等名校合作的案例，都已應用在產品上。

針對外界疑慮，她表示「華為從未想過從合作夥伴那裏獲取各種專利或研究成果」，並提到，英國牛津大學決定今後不再接受來自華為的資金援助，但華為的目的，只是希望從研究人員的成功與失敗中學習。

孟晚舟也解釋，華為之所以向各大學提供資助，是因為知道大學裡追求的科學研究，就像燈塔一樣照亮未來的發展方向，科學家是燈塔的所有者，研究成果可以按照研究者自身喜好的方向實現商業化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/