巴西礦場水壩潰決 死亡人數增至34人

2019-01-27 05:04

〔中央社〕巴西淡水河谷礦產公司位於米納斯吉拉斯州布魯瑪基紐市的豆礦場水壩潰決，今天下午死亡人數攀升至34人。消防人員亦尋獲1輛礦產公司員工巴士，無人倖存。

消防隊發布聲明指出，巴士所在地點不易抵達，且需要特殊機械設備拉出遺體，所以死亡人數將持續增加。

根據資料，有166名淡水河谷（Vale）員工和130名外包員工失蹤。在176名生還者中，81人無家可歸，23人住院。

豆礦場（Mina do Feijao）的B1水壩在當地時間25日下午潰決，其結構中累積的廢料導致另一個水壩的廢料溢出。滾滾泥漿重創礦產公司行政管理區和山村費爾特戈（Ferteco）。

據礦業公司稱，潰決的水壩已經停止運作3年沒有接受廢料。上一次1月10日的審核並沒有顯示有任何違規之處。淡水河谷還不知道水壩潰決的原因。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州長澤馬（Romeu Zema）稍早搭乘直升機從空中視察災區後表示，各級政府將盡一切努力搜尋生還者，提供災民各項援助，並致力防範未來再度發生類似水壩潰決事件。

波索納洛還表示，巴西將接受以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提供的援助，包括將用於水壩潰決悲劇中尋找失蹤者所需醫務人員、專家、工程師和設備。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天也發布聲明，對布魯瑪基紐淡水河谷水壩潰決表示遺憾，並提供緊急搜救援助。（編輯：劉學源）

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