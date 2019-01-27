加總理杜魯道宣布：加駐中大使麥家廉下台

2019-01-27 04:52

〔中央社〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天發表聲明說，「我昨晚要求並接受了麥家廉（John McCallum）辭去加拿大駐中國大使職務。」

杜魯道表示，「麥家廉近20年來一直為加拿大人提供卓越服務。多年來他在內閣擔任過多個職位，包括國防部長、退伍軍人事務部長以及移民難民和公民事務部長。他擔任移民難民和公民事務部長時，接收了3萬9500多名敘利亞難民，至今仍激勵著加拿大人，也是全球的榜樣。我感謝他和他的家人在過去多年的服務。」

杜魯道聲明表示，「此案立即生效。而為維繫標準運作，加拿大駐華大使館公使倪杰民（Jim Nickel）將擔任代理大使。」

麥家廉自22日以來陸續在多倫多和溫哥華公開評論華為孟晚舟案可以如何「解套」，引來各方強烈抨擊，指他破壞了自由黨政府對孟晚舟案一再聲稱的「零干預」立場。

加拿大朝野輿論界反彈劇烈，各方建議杜魯道撤換麥家廉，以澄清政策立場。杜魯道前天一度表示，現在換人不能讓兩名被捕加拿大人更快獲釋。在麥家廉昨天繼續於溫哥華放言後，顯然情勢丕變。

麥家廉原訂今天啟程離加返回北京任所。（編輯：劉學源）2

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