菲南穆斯林公投過關組自治政府！反叛軍放下槍改批公文

2019-01-26 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕信奉天主教為主流的菲律賓，南部其實有部分地區信仰伊斯蘭教，並為了自治權屢屢與中央衝突。昨日（25日）菲律賓選舉委員會宣布，21日的自治公投以壓倒性票數通過，未來菲律賓南部的數個穆斯林地區將組成自治政府。

綜合媒體報導，菲律賓選舉委員會昨日宣布，1月21日舉辦的自治公投以154萬0017票同意、19萬8750票反對通過，未來律賓南部的民答那峨穆斯林自治區（ARMM）、哥打巴托市（Cotabato）、伊薩貝拉（Isabela）將組成新的邦撒摩羅自治政府（Bangsamoro），而在新政府選出的過渡期，當地的武裝反叛組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front, MILF）將暫時放下槍桿，掌握行政權。

新成立的邦撒摩羅自治政府（Bangsamoro）將掌有當地內政的決策權，中央政府僅負責監督國防、安全、外交、貨幣政策。由於21日公投前的行政疏失，2月6日菲律賓將會進行第2次公投，決定其他幾個區域是否有意加入自治區。

過去菲律賓南部地區因為武裝動亂，經濟長期低迷不振，菲律賓中央政府盼能透過自治政府的成立，促進南部地區的經濟發展，國際各國也對於菲律賓南部地區邁向和平讚譽有加。

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