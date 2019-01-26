數萬澳洲民眾上街抗議「入侵日」 要求更改國慶日

2019-01-26 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（26日）是澳洲國慶日，數萬人上街抗議國慶日是「入侵日」（Invasion Day），要求政府更改國慶日日期。

綜合外電報導，今日澳洲有數萬人上街抗議國慶日，去年參加抗議的人數為10萬多人，主辦方估計今年人數會更多，目前最新的人數為主辦方統計的8萬多人，活動在澳洲坎培拉、墨爾本、雪梨、昆士蘭等地同步展開。

上街的澳洲民眾認為，1788年1月26日是歐洲人入侵澳洲的日子，對於早在5萬年前就居住在澳洲的原住民而言，1月26日應該是被入侵的日子，不應該當成國慶來慶祝。

參與抗議活動的學者佛利（Gary Foley）指出，上街抗議的民眾大部分都不是澳洲原住民，「如果今年參加遊行的每個人都讀過澳洲歷史，然後告訴身邊的10個人，那麼明年會有和半個墨爾本人口一樣多的人加入我們」。

即將在今年5月受大選考驗的總理莫里森（Scott Morrison）政府則反對更動國慶日，認為歐洲人為澳洲帶來了啟蒙，不是只有殺戮與剝削。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/