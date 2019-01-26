「瞎眼」流浪貓獲救 痊癒後張開眼睛讓網友驚艷

2019-01-26 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕有些流浪貓因為生活在路邊、沒有定期食物來源、也沒有主人照顧，導致健康狀況不佳。最近美國動保組織就發現了一隻臉上都是疥癬、眼睛睜不開的流浪貓，貓咪在痊癒後張開眼睛，展現出兩顆不同顏色的眼球，讓許多網友驚艷。

綜合報導指出，美國動保機構「Animal Friends Project」創辦人穆拉勒斯（Carmen Morales）之前在佛羅里達州街頭發現一隻貓咪，牠因為臉上都是疥癬，連眼睛都張不開、暫時失明。穆拉勒斯之後將這隻貓帶回去照顧，並幫牠取名為Cotton，原本穆拉勒斯以為Cotton可能會永久失明，但在細心照顧後，小貓的病情開始改善。

Cotton在穆拉勒斯的照顧下，身體終於痊癒，臉上也不再有疥癬。等到Cotton終於張開眼睛，穆拉勒斯才發現牠原來有一雙特別的眼睛，牠的左眼球是黃綠色，右眼球則是水藍色。

許多網友在看到Cotton痊癒、露出眼睛的照片後都大讚，「愛死牠的眼睛。」、「好美麗。」、「這真是奇蹟。」、「好棒的故事。」

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