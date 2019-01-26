巴西礦場水壩大潰決 攀升至9死300失蹤

2019-01-26 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴西今天驚傳礦場水壩潰決，造成米納斯吉拉斯州嚴重水災，目前已知至少有9人死亡，約300人失蹤。目前搜救人員正在徹夜搜索，但事發地點米納斯吉拉斯州的州長悲觀表示，失蹤者生還的機率非常渺茫。

綜合外媒報導，發生意外的「Mina Feijao」礦場是由巴西礦業巨頭淡水河谷（Vale）礦產公司所管理，事故發生後，汙水挾大量礦泥湧出，淹沒淡水河谷辦公室與附近民居，部分道路更遭截斷，附近農地及民宅毀於一旦，現場畫面怵目驚心。

淡水河谷礦產公司指出，意外發生時，該礦坑內有427名工作人員，其中279人於第一時間獲救，其餘將近150人目前仍下落不明，而廢水和爛泥也沖入附近村莊和農田之中，災情慘重；當地消防局表示，截至當地時間的清晨，官方統計死亡人數已攀升至9人，且有將近300人失蹤，比之前推估的人數高出一倍。

目前當局已派出搜救人員與直升機前往救援，美國廣播公司（ABC）表示，米納斯吉拉斯州民防單位以救出189名生還者，然而總死傷人數仍有攀升的趨勢，米納斯吉拉斯州州長澤馬（Romeu Zema）則悲觀地告訴記者，雖然他們已經盡全力在搜尋生還者，但是「從現在起生還機會非常渺茫，我們很可能只會找到屍體」。

巴西政府目前已成立緊急危機部門，處理災害後續復原問題，並提供災民援助，總統波索納羅（Jair Bolsonaro）及相關部會首長預定將於明天上午前往該區視察。

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