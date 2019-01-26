正妹醫學生忘帶錢...被公車司機攆下車-20℃凍死戶外

2019-01-26 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭一名21歲的大四美女醫學生伊莉娜（Iryna Dvoretska），凌晨搭乘公車前往探視肺炎住院的母親，沒想到因為忘記帶錢包，付不出25格裡夫納（約28新台幣）車資，遭到公車司機於凌晨4時、零下20度的氣溫中攆下車，丟包野外，最後活生生地被凍死。

根據英國《鏡報》報導，伊莉娜本欲前往奧列夫斯克（Olevsk）的醫院探望母親，沒想到因為忘記帶錢包，付不出車資，在凌晨4時左右被公車司機奧雷格（Oleg Zhelinskiy）踢出車外；報導指出，伊莉娜被迫在黑暗的鄉間小路行走，試圖穿過森林，最後不幸迷路，最後，伊莉娜的父親、一名公園護林人員，在2日後發現了自己女兒冰冷的遺體。

伊莉娜的姨媽控訴，「司機強迫伊莉娜下車後，開車離開，讓她獨自在沒有人煙的地方受凍」；伊莉娜的父親則痛心地告訴警方，「我在坑裡發現了伊莉娜，她的眼睛睜的大大的，她死前充滿了恐懼」。

警方發言人表示，「根據法醫調查，受害者的死亡原因，是因為內臟溫度過低凍死」，目前涉案司機也正在接受警方訊問，若最後他被判處有罪，將面臨長達5年的監禁。

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