老婆做了這些算不算跟別人曖昧？ 鄉民全回答：帽子戴好

2019-01-26 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友上PTT發問，朋友的老婆出現了許多令人懷疑的行為，向鄉民詢問老婆是不是在跟別的男人曖昧，豈料問題一出，網友全部留言：「請把（綠）帽子帶好。」

原PO表示，他幫朋友提問，那朋友的老婆出現許多令人懷疑的行為，請問是不是在與他人曖昧。首先，他提到老婆的同事會以算命為由，與老婆用手機視訊，講到一半還跑進房間一講了一下才出來客廳；第二、員工聚餐選位置同事問跟誰坐一起，老婆主動跟對方說：「當然是跟你坐一起。」第三、因為同事順路，老婆要求幫買東西，其中一樣物品一直缺貨，這位同事也滿殷勤的一而再再而三的去買了7、8趟，令原PO懷疑這麼久沒買到，卻還能保持密集話題？第四、某日下班到家看到老婆剛掛下電話，問了一下是誰，老婆先回：是朋友（但朋友問說時都會說是誰誰誰）老公問後來才說是同事，說是公司小事只聊了5分鐘，後來看紀錄，才發現是17分鐘。

原PO最後問道，如果各位的另一半出現這樣的情況，難道是自己想太多，說曖昧太苛責對方了嗎？網友們紛紛留言：「帽子戴好。」、「不然要怎樣才算綠。」、「您覺得男生沒事會這麼勤勞嗎XD 帽子戴好。」，也有網友持反面意見：「要是只列得出這樣 我是覺得還好。」

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