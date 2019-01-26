面對共軍威脅 外媒：台灣用「刺蝟戰」讓中國吞不下

2019-01-26 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國近年來不斷對台灣周邊的海域以及南海進行軍事活動，尤其對台灣進行許多「軍事威脅」；英國知名報刊《經濟學人》（The Economist）在1月25日撰文指出，在中國頻頻以強大的軍事威嚇下，讓台灣重新思考自身的軍事戰略，決心推動「刺蝟戰」，希望以消耗戰讓解放軍「難以吞下」。

《經濟學人》在報導中指出，過去美國一直建議台灣必須採取「刺蝟戰術」，透過部屬更多小型、廉價與更具機動性的武器，以便對侵犯台灣濱海的解放軍進行消耗戰，而非一昧的追求能夠反攻到中國本土的大型、昂貴的武器，像是戰機與戰艦；報導稱，目前台灣軍方已經察覺到這個問題，在2017年啟動的「整體防衛構想」（ODC）中，就包括「刺蝟戰術」的不對稱作戰概念，也受到蔡英文政府的支持，並加緊量產自行研發的雄風導彈，而報導也指出，現今台灣最需要的武器，普遍認為是智慧型水雷，其次是無人載具和導彈。

不過報導也稱，雖然台灣開始發展「刺蝟戰術」，但也並沒有放棄傳統戰略，像是重型坦克、大型船艦與昂貴的戰機，這些武器雖然不符「不對稱作戰」的精神，但仍可達到震攝與鼓舞士氣的作用，另外雖然美國製造的武器非常昂貴，也不符「刺蝟戰術」的精神，不過仍可達到外交目的，因為「美國是否涉入戰爭，可能關係到台灣的存亡」；而面對中國的越來越頻繁的威脅下，蔡英文總統也在今年1月25日指示中科院加快弓三和雄三導彈的生產速度，以因應日趨嚴峻複雜的國安情勢。

《蘋果日報》引述《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文指出，「刺蝟戰術」顧名思義就是對手若攻擊的話，自身也會受傷，若是解放軍發動武統，就算國軍最終無法守住，也會讓中國本土身受重傷；但設想容易做起來難，因為勢必增加更多軍事投資，不僅須持續投資國軍現行防衛性武器，也要發展攻擊性武器，才能讓對方感到痛；而國防部發言人陳中吉對此沒有回應，僅強調國軍會做好戰訓本務，提升戰力，並持續推動國防自主。

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